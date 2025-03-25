Волгоградец умер в больнице после наезда автобуса

В больнице Волгограда скончался 61-летний мужчина, который два дня назад попал под колеса автобуса «Волгабас» в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на источник в экстренных службах, 24 марта пострадавший умер в реанимации больницы №15.

- В результате ДТП мужчине оторвало руку. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось, - рассказал источник.

По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло вечером 22 марта в Красноармейском районе. Автобус «Волгабас» напротив дома № 19«а» по ул. Майской совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Пострадавшего госпитализировали.

Фото из архива V102.RU