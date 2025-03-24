Девятиклассник в Волгограде пытался перевести 130 тысяч рублей мошенникам, но банкомат задержал операцию. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, аферисты запугали школьника тем, что ему грозит уголовная ответственность за перевод денег в недружественную страну.

- Учащемуся 9-ого класса из Краснооктябрьского района в мессенджере позвонил неизвестный и сообщил о том, что с его счета зафиксирован перевод денег в недружественную страну на счет запрещенной организации, - рассказали в Главке.

После этой информации у несовершеннолетнего началась паника. Затем злоумышленникам не составило труда убедить школьника перевести сбережения на счет, который они назовут.

Девятиклассник пытался перевести 130 тысяч рублей через банкомат. В полиции отметили, что банкомат задержал денежные средства, указав, что перевод осуществить невозможно.