Происшествия

В Волгограде банкомат спас деньги запуганного школьника от мошенников

Происшествия 24.03.2025 10:35
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24.03.2025 10:35


Девятиклассник в Волгограде пытался перевести 130 тысяч рублей мошенникам, но банкомат задержал операцию. Как сообщили  V102.RU в ГУ МВД России по региону, аферисты запугали школьника тем, что ему грозит уголовная ответственность за перевод денег в недружественную страну.

- Учащемуся 9-ого класса из Краснооктябрьского района в мессенджере позвонил неизвестный и сообщил о том, что с его счета зафиксирован перевод денег в недружественную страну на счет запрещенной организации, - рассказали в Главке. 

После этой информации у несовершеннолетнего началась паника. Затем злоумышленникам не составило труда убедить школьника перевести сбережения на счет, который они назовут.

Девятиклассник пытался перевести 130 тысяч рублей через банкомат. В полиции отметили, что банкомат задержал денежные средства, указав, что перевод осуществить невозможно.

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