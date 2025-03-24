Волгограде на видео попал неожиданный таран «Жигулями» черной BMW





В Дзержинском районе Волгограда один человек пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на улице Исторической столкнулись «ВАЗ-2105» и BMW. Пострадал водитель отечественной легковушки.

Авария, которая произошла вблизи администрации Дзержинского района и районного суда, попала на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как водитель «Жигулей» на скорости врезается в зад автомобиля BMW, который остановился в левой полосе. Почему водитель отечественной легковушки не стал объезжать иномарку, а врезался в неё, устанавливается.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области