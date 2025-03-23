В Волгограде «ВАЗ» влетел в прицеп у остановки ЖБИ

22 марта в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня водитель машины на полном ходу влетел в прицеп, припаркованный недалеко от остановки ЖБИ.

- В 13:15 водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», напротив дома № 160 по ул. Историческая совершил наезд на прицеп, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, от удара у легковушки снесло капот. Машина фактически подлезла под грузовое отделение.

Отметим, по информации правоохранителей, из-за удара пострадали водитель и пассажир автомашины «ВАЗ-2110». Они были госпитализированы прибывшими на место аварии медиками.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области