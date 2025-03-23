



В Волгограде накануне, 22 марта, стало известно о гибели 20-летнего Александра Рудакова, который пропал без вести еще в апреле 2023 года. Трагическую новость общественности сообщили волонтеры поискового отряда «Оберег», однако подробностей не сообщалось. Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось выяснить, что мертвым молодой житель Городища был найден еще в сентябре 2024 года.

– Почему новость появилась только сейчас? Вполне вероятно, что ее наконец с уверенностью сообщили родным погибшего, а они, в свою очередь, уже сообщили поисковикам, – рассуждает собеседник информагентства, знакомый с ситуацией. – В принципе, слухи в Городище ходили еще осенью. Но уверенности в том, что речь идет именно о пропавшем Рудакове, конечно, не было. Все дело в том, что останки не позволяли длительное время идентифицировать личность.

По данным источника ИА «Высота 102», скелет неизвестного мужчины был обнаружен в поле местным жителем. Всего в нескольких километрах от Городища.

– Кости нашел охотник, – уточняет собеседник. – И вряд ли смерть была насильственной. По крайне мере, данных об этом нет. Рядом находились его личные вещи.

Возвращаясь к вопросу о том, почему СМИ и волонтерам стало известно о смерти пропавшего мужчины лишь спустя полгода после обнаружения останков, житель Городища уточняет, что для установления личности пришлось проводить экспертизы.

Напомним, житель рабочего поселка Городище Александр Рудаков ушел из дома 29 апреля два года назад и бесследно исчез. По словам его супруги, мужчину последний раз видели у ж/д переезда на Разгуляевке. Силы волонтеров были направлены на поиски, однако уже спустя полмесяца мероприятия зашли в тупик.