Центробанк «заморозил» ключевую ставку на уровне 21%





21 марта в Москве состоялось заседание совета директоров Банка России. Как сообщает ИА «Высота 102», регулятор подвёл промежуточные итоги денежно-кредитной политики и её влияния на экономику. По итогу обсуждений монетарный орган принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

- Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. Достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году, - говорится в официальном сообщении, опубликованном пресс-службой Центробанка.

При этом эксперты подчёркивают, что текущий уровень ключевой ставки помогает сдерживать рост инфляции, а столь жёсткую политику регулятору нужно будет поддерживать более длительный период. Кроме того, если Банк России не зафиксирует обратные инфляционные процессы, то ключевая ставка вновь будет повышена. По данным на 17 марта 2025 года годовая инфляция составляет 10,2%.

Следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, состоится 25 апреля.

Напомним, ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 19 до 21% в октябре 2024 года. На такие меры эксперты вынуждены были пойти из-за «перегрева экономики».