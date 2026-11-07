Волгоградцам назвали способы обжалования автоштрафа с камеры





Волгоградцам назвали несколько способов, как можно обжаловать автоштраф с видеокамеры. Эксперты портала «Объясняем.РФ» напомнили, что оспорить штраф можно в течение 10 дней. Легче всего это сделать на «Госуслугах». Нужно зайти в раздел «Платежи», где будет содержаться подробная информация о штрафе и фото с камеры. Надо нажать функцию «Обжаловать» и выбрать одну указанных причин. После этого можно приложить фото и видеофайлы доказательств вашей правоты, письменные показания свидетелей и данные систем мониторинга транспорта. О результатах рассмотрения жалобы вы узнаете по истечении 10 дней в личном кабинете.

Оспорить штраф можно также в суде или ведомстве, которое его выписало: за нарушения ПДД — в подразделении ГАИ, за неправильную парковку — в местных органах власти или уполномоченных организациях.



Для этого надо написать жалобу в письменной форме, обязательно сообщить номер постановления о назначении штрафа. Но и в этом случае без указания причин, по которой должны, по вашему мнению, отменить штраф, и предоставления доказательств не обойтись.



Жалобу можно передать в канцелярию ведомства лично или отправить заказным письмом. Ваши претензии должны рассмотреть за 10 дней, если вы направили ее в ведомство, и в течение двух месяцев при обращении в суд. Ответ отправят по почте.



