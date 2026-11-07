В Михайловке финиширует обустройство зоны отдыха «Осколок моря»

В Волгоградской области на 95% реализован проект оборудованичя зоны отдыха у пруда в Михайловке «Осколок моря». Ранее инициатива была выбрана по итогам полуфинала всероссийского конкурса «Благоустрой!».
По информации комитета ЖКХ Волгоградской области, в городском парке имени Смехова уже обустроили зону причала с настилом, лестницами с подсветкой и металлическими ограждениями. Скоро здесь установят светильники в форме паруса, лестничные перила. В зеленой зоне у пруда появились новые пешеходные дорожки, парковые фонари, в пляжном секторе - теневой навес, шезлонги и раздевалки, малые архитектурные формы. По периметру смонтировали дополнительные опоры освещения, территорию оборудуют системой видеонаблюдения.
Напомним, проект благоустройства был разработан студентами Волгоградского государственного технического университета.