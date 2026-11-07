«Госуслуги.Дом» скачали 267 тысяч волгоградцев





Приложением «Госуслуги. Дом» пользуются уже порядка 267 тыс. человек. По данным областного комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, большинство пользователей проживают в Волгограде, Волжском, Камышине и Урюпинске.

С помощью приложения, напомним, можно оплачивать счета за услуги ЖКУ без комиссии, передавать показания счетчиков, взаимодействовать с управляющей организацией напрямую и оставлять заявки, общаться в домовом чате, голосовать на собрании собственников, узнавать информацию о доме и т.д.



Также с помощью кнопки вызова диспетчерской службы в приложении можно сообщить об аварийных ситуациях – порыве труб, запахе газа.



Для доступа к сервису нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах — данные о недвижимости загружаются в приложение автоматически.



Фото администрации Волгоградской области