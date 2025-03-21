Происшествия 21.03.2025 11:21
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21.03.2025 11:21
В Городищенском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось сегодня в 9-30 ч. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла на 951 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП с участием фургона Peugeot Boxer и комбинированной дорожной машины, применяемой для обработки дорог.
На кадрах видно, что от кабины микроавтобуса фактически ничего не осталось. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Сведения о пострадавших уточняются.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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