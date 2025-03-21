Подсудимый волгоградский генерал попросил Путина вернуть его в строй

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которого судят за мошенничество, обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором назвал себя «верным солдатом» и попросил вернуть его в строй. Как сообщает V102.RU, выдержки из этого письма опубликовал накануне «Коммерсантъ».

Генерал-майор, которого обвиняют в хищении более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями на создание оборонительных сооружений в Запорожской области, в письме просит верховного главнокомандующего разобраться в сложной ситуации, в которую он попал.

- Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ,— пишет Иван Попов. Он просит своего «самого главного командира» в этом разобраться и вернуть его в строй.

- Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага,— заявляет подсудимый военачальник.

По словам Попова, он с юношеских лет «честно и достойно служил в российской армии», выполняя все приказы и задачи, которые перед ним ставились. А нравственным ориентиром для него являлся Владимир Путин. На его примере «я окончательно понял, что значат легендарные слова: «холодный ум, горячее сердце и чистые руки».

Ранее Попов заявлял, что уже 32 года является военнослужащим МО РФ и это служение - дело всей его жизни.

Напомним, Иван Попов — уроженец Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. При этом, по информации участников судебного процесса, впоследствии администрация Запорожской области открестилась от выдвинутых следствием обвинений, заявив, что регион не признаёт себя потерпевшей стороной. Ранее на суде 15 командиров дали показания в защиту генерал-майора Ивана Попова. 28 февраля гарнизонный суд в Тамбове принял решение ужесточить меру пресечения экс-командующему 58-й армией генералу Ивану Попову. Он заключен в СИЗО. В марте текущего года стало известно, что Попова уволили из ВС РФ.