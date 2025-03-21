Экономика

«Красный октябрь» поддерживает женщин на производстве

Экономика 21.03.2025 16:10 Реклама
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21.03.2025 16:10 Реклама

На волгоградском металлургическом предприятии трудится более 1300 представительниц прекрасного пола. Среди них — сотрудницы, занимающие редкие для женщин в металлургии должности.

Два года работает электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах в цехе по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) Екатерина Абрамова. Такую необычную для женщины профессию выбрала, глядя на мужа, который трудится сварщиком много лет. Екатерина прекрасно освоилась в мужском коллективе, видит в коллегах поддержку и заботу.

— Люблю свою профессию за то, что она всегда востребована. К тому же мне нравится осознавать, что сваренная мною деталь послужит кому-то долгие годы, — поделилась Екатерина.

Елена Зиновьева трудится машинистом на молотах, прессах и манипуляторах в кузнечном отделении ЦРМО с 2014 года. Она всегда мечтала попробовать себя именно в кузнечном деле.

— Считаю, что не ошиблась с профессией, поскольку нравится и сама работа, и наш дружный коллектив, — рассказала Елена. — С мужчинами мне работать комфортно, мы отлично понимаем друг друга.

Более двадцати лет назад пришла на «Красный октябрь» мастер огнеупорного участка цеха ремонта металлургических печей Наталья Новикова:

— Получив профильное металлургическое образование, сразу решила, что хочу знать устройство металлургических агрегатов не только в теории, но и на практике.

Должность, которую сейчас занимает Наталья, позволяет ей погрузиться в процесс ремонта до мелочей.

Оксана Фокина работает сверловщиком в ЦРМО. На завод пришла в 2005 году, здесь же и обучилась этой профессии.

— Мое дело требует точности и аккуратности.  Несмотря на то что работаю много лет, профессия мне по-прежнему интересна, постоянно узнаю что-то новое, — поделилась впечатлениями Оксана.

С 2002 года трудится на заводе электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Виктория Богомоленко. Сначала прошла обучение, потом приступила к работе в диспетчерском пункте электроцеха по ремонту металлургического оборудования.

— Мне моя работа нравится, потому что в течение дня решаются разные задачи: осмотр электроустановок и трансформаторных подстанций, прием и обработка заявок, подготовка рабочих мест для бригад ремонтных групп и другое, — рассказала Виктория. — Пришла именно на завод, так как здесь трудились многие родственники, решила продолжить их дело.

Отметим, что «Красный октябрь» обеспечивает сотрудникам безопасные и комфортные условия труда. В рамках реализации программы развития обновляются административно-бытовые и цеховые помещения, благоустраивается заводская территория.

Фото: «Красный Октябрь»

Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь», ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneRHUk4UFYt

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