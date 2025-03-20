Картофель в волгоградских магазинах рекордно подорожал

АИ-92 и АИ-95 подорожали в Волгоградской области на 1 копейку20.03.2025 06:32
Новое удобрение поддержит волгоградские урожаи19.03.2025 10:00
В Волгограде цены на молоко за две недели подскочили на 15%18.03.2025 17:27
От «нефтянки» и Концессий до районных аграриев: топ-100 волгоградских инвесторов17.03.2025 18:38
Средняя зарплата волгоградских химиков повысилась до 81 тысячи17.03.2025 12:15
В Волгоградской области на два года обнулят налоговую ставку для ИП17.03.2025 07:52
В Волгоградскую областную думу губернатором Андреем Бочаровым внесены законопроекты, предусматривающие обнуление налоговой ставки для некоторых представителей бизнеса. Как сообщает ИА «Высота 102», послабления затронут впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную...