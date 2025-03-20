Экономика

Картофель в волгоградских магазинах рекордно подорожал

Экономика 20.03.2025 08:27
0
20.03.2025 08:27


Картофель стал рекордсменом по подорожанию в регионе по итогам статистического наблюдения за последнюю неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, «второй хлеб» вырос в цене почти на 13%  - до 68,67 рубля за килограмм. На  5,13% стали дороже яблоки – до 129 рубля за кг, помидоры – на 4,93%  (246,82 рубля).
В то же время подешевели на 7,75% огурцы. Теперь средняя стоимость этих овощей составляет 190,93 рубля. 
Сливочное масло прибавило в стоимости еще почти 0,5% (1066,6 рубля). Подорожали и два вида хлеба – из смеси ржаной и пшеничной муки на 1,62% (76,26 рубля за кг), а хлебобулочные изделия стоят на 0,81% дороже (87,81 рубля). 
А вот резкого подорожания молока Волжского молкомбината Волгоградстат не заметил. Напомним, эта продукция выросла в цене на 15% за последние две недели. И теперь дешевле 100 рублей за 900 г  молока относительно приемлемого качества в магазинах вряд ли найдешь. Однако по данным статистического ведомства средняя стоимость этого продукта питания составляет 90,17 рубля, а подорожало оно всего на 0,76%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.03.2025 06:32
Экономика 20.03.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.03.2025 10:00
Экономика 19.03.2025 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.03.2025 17:27
Экономика 18.03.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.03.2025 18:38
Экономика 17.03.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.03.2025 12:15
Экономика 17.03.2025 12:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.03.2025 07:52
Экономика 17.03.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.03.2025 09:51
Экономика 13.03.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.03.2025 21:38
Экономика 12.03.2025 21:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.03.2025 21:17
Экономика 12.03.2025 21:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.03.2025 18:34 Реклама
Экономика 12.03.2025 18:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.03.2025 12:45
Экономика 12.03.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.03.2025 10:54
Экономика 10.03.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.03.2025 08:29
Экономика 10.03.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.03.2025 07:20
Экономика 07.03.2025 07:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2025 17:47
Экономика 06.03.2025 17:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:56
В Сети появилось видео «взбесившейся» маршрутки в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Участникам СВО в Волгограде напомнили о шансе стать управленцамиСмотреть фотографии
11:22
У волгоградца изъяли «Ниву» за 153 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
11:18
Пожароопасный сезон стартовал 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
«Лучше просто убить?»: волгоградцы пожаловались Генпрокурору на отсутствие земли для приюта собакСмотреть фотографии
11:01
В Михайловке нашли пропавшего четыре месяца назад 27-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:39
Астрономическая весна наступит в полдень 20 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:27
Молодежь ЕвроХим-ВолгаКалия провела «Урок мужества» для школьниковСмотреть фотографии
10:12
15-летний подросток в Ленинске снял последние минуты жизни на видеоСмотреть фотографии
09:46
Коммунальщики извлекли «нечто» из коллектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде ищут упавшего с моста в Волгу мужчинуСмотреть фотографии
09:33
Молодым волгоградцам усложнят возможность уклониться от призываСмотреть фотографии
09:27
Главы силовых ведомств в Волгограде вручили ветеранам органов госбезопасности юбилейные медалиСмотреть фотографии
08:59
Поезд №367 прибудет в Волгоград с 7-часовой задержкойСмотреть фотографии
08:27
Картофель в волгоградских магазинах рекордно подорожалСмотреть фотографии
07:59
Волгоградская облдума закупает 300 часов за 1,1 миллионаСмотреть фотографии
06:32
АИ-92 и АИ-95 подорожали в Волгоградской области на 1 копейкуСмотреть фотографии
21:54
Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 мартаСмотреть фотографии
21:35
Программу «Реабилитация через спорт» запускают для участников СВОСмотреть фотографии
21:07
Сотни пузыреплодников украсят ул. Рокоссовского в Волгограде к приезду гостейСмотреть фотографии
20:41
У жительницы Волжского арестовали «Ниву» за долг в 97 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:18
Под Волгоградом сгорел дом из-за холодильникаСмотреть фотографии
19:55
В поселке под Волгоградом укрепят 1,1 км берега АхтубыСмотреть фотографии
19:17
Главный тренер «Ротора» Бояринцев продлил контракт с волгоградским клубомСмотреть фотографии
18:19
Закованная в бетон классика и военные «раны»: показываем вскрывшиеся дефекты легендарного ЦУМаСмотреть фотографии
17:33
На Хопре в Волгоградской области восьмую неделю ищут утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
17:22
Комиссия ФНЛ допустила «Волгоград Арену» к проведению матчей Первой лигиСмотреть фотографии
17:14
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с детьми в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
«Один погиб, вторая покалечилась»: жители Ерзовки требуют огородить смертельно опасный подвалСмотреть фотографии
16:32
Под Волгоградом двое детей и двое взрослых пострадали в жестком ДТП с «перевертышем»Смотреть фотографии
 