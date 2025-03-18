Двое волгоградцев обвиняются в лишении свободы врачей и угрозе полицейским

Перед судом в Волгограде предстанут двое местных жителей, которые незаконно удерживали в квартире бригаду врачей скорой помощи и угрожали полицейским. Об этом V102.RU сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, жительница Тракторозаводского района и ее знакомый, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, 7 ноября 2023 года вызвали бригаду скорой помощи. Женщина пожаловалась на головную боль и фельдшер вколола ей обезболивающий препарат. Однако пациентке захотелось, чтобы ей дополнительно ввели другое лекарство, но получила отказ. После этого она со своим сообщником заблокировали выход медикам и на протяжении получаса незаконно удерживали, лишив их свободы передвижения.

В ходе расследования также установлено, что в феврале 2025 года обвиняемые, которые были пьяны, вели себя агрессивно и вызывающе в общественном месте. Они игнорировали замечания окружающих и полиции, выражались нецензурной бранью. А после того, как их доставили в отдел для разбирательств, женщина стала угрожать полицейским.

Кроме того, летом 2023 года волгоградка похитила сумку с деньгами, ценными вещами и документами у мужчины, с которым распивала спиртное в компании знакомых.

Следствие обвиняет эту пару в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Действия женщины также квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшему) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).