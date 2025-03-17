Газовый баллон для колонии №19 «заправили» мобильниками и наушниками

Происшествия 17.03.2025 15:32
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17.03.2025 15:32
Оперативники ИК-19 пресекли попытку доставки крупной партии запрещенных предметов на территорию исправительной колонии №19 в Суровикино. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФСИН по Волгоградской области, запрещенку обнаружили в пустом газовом баллоне, который предназначался для проведения строительных работ на одном из участков промзоны учреждения. После очередной заправки его снова пытались завезти на территорию колонии, однако его содержимое никакого отношения к газу не имело.
Так, в баллоне из-под пропана сотрудники исправительного учреждения обнаружили более 70 средств мобильной связи и комплектующих к ним - 15 телефонов, 20 зарядных устройств, 23 USB-шнура и 15 пар наушников к ним.
Лица, причастные к организации доставки запрещенных предметов, уже установлены. Их привлекут к административной ответственности, заверили в ведомстве.
Фото пресс-служба УФСИН по Волгоградской области
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