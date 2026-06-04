



Пенсионные накопления россиян под управлением Соцфонда России должны работать как долгосрочные сбережения, заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов.

- Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и «молчунов», могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять, - цитирует ТАСС Антона Силуанова. – Эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан.

По словам министра финансов, горожане, относящиеся к категории так называемых «молчунов», даже не предполагают о наличии у них пенсионных накоплений. Эти деньги, заметил Силуанов, находятся в управлении ВЭБ.РФ

Фото Геннадия Гуляева