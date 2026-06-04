В Волгоградской области создается оперативный штаб по повышению капитализации территории, который возглавит председатель регионального комитета по управлению госимуществом Ирина Кондратенко. В этот штаб помимо сотрудников облкомимущества войдут также представители территориального управления Росреестра и Роскадастра.

Данный коллегиальный орган будет координировать работу территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных структур, направленную на повышение капитализации территории Волгоградской области на период до 2030 года, согласно указанию президента России.

Перед оперштабом стоит несколько важных задач по наполнению реестра недвижимости, формированию банка земли для достижения целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», повышению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории страны и обеспечению дополнительных поступлений в бюджет от имущественных налогов. В масштабах страны эта сумма обозначена в размере 150 миллиардов рублей.

Кроме того, в результате повышения капитализации территории, как отмечается, должна появиться основа для развития инвестиций и возврата инфраструктурных и бюджетных кредитов.





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