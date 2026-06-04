4 июня делегация Волгоградской области заключила на Петербургском международном экономическом форуме два соглашения и провела ряд рабочих встреч.

Как уточнили в администрации региона, поддержку в Волгоградской области исследовательской деятельности и технологического предпринимательства предусматривает документ, подписанный с фондом «Сколково». От региона свои подписи в соглашении поставили замгубернатора Анна Писемская и руководитель Агентства инвестиционного развития Волгоградской области Анна Чернова. От «Сколково» документ подписал зампредседателя правления по региональному развитию фонда Олег Войтенко.

Центром научной работы и технологий в Волгоградской области должен стать технопарк «Сталинград», который будет построен в пойме реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда на территории 3,2 га, где возведут объекты инфраструктуры площадью более 36 тыс. кв. м. Проектно-сметная документация проекта проходит госэкспертизу. Первые средства уже выделены правительством.





Еще одно соглашение Волгоградская область подписала с АО «Альфа-банк». Документ определяет основы сотрудничества в кредитно-финансовой сфере в целях социально-экономического развития региона.

На стенде Луганской Народной Республики замгубернатора Волгоградской области Анна Писемская обсудила с главой ЛНР Леонидом Пасечником в рамках рабочей встречи вопросы укрепления сотрудничества с новыми российскими территориями. В ЛНР, напомним, Волгоградская область с 2022 года помогает восстанавливать инфраструктуру в подшефном Станично-Луганском округе. Работы уже проведены на 216 значимых объектах. Подшефный район регулярно посещает губернатор Андрей Бочаров, чтобы лично оценить темпы и качество восстановительных работ.

Также на площадке ПМЭФ-2026 состоялись рабочие встречи представителей региона с руководством банка «Россия» и компании «Росхим».





Пленарное заседание в работе ПМЭФ-2026 пройдет 5 июня. В этот день у волгоградской делегации запланирован ряд деловых встреч. Ожидается оглашение итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и выступление президента России.

Фото: администрации Волгоградской области





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