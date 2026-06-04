



Дополнительные автобусы для зрителей товарищеского матча сборных России и Буркина-Фасо пустят не только в Волгограде, но и в Волжском.

В Волгограде болельщикам из города-спутника советуют дождаться электричку, которая отправится со станции «Волгоград – 1» в 22:37. На конечную в Волжском она прибудет в 23:25.

- На вокзале горожан встретят автобусы, - сообщили в пресс-службе администрации. – Пассажиров довезут до дома две машины, следующие по маршруту № 14, и одна – идущая по маршруту № 2у.

Усилить работу общественного транспорта после окончания игры планируют и в Волгограде. В мэрии отмечают, что за зрителями приедут скоростные трамваи, троллейбусы и электробусы. Подробнее об их графике работы рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина