



Сегодня, 4 июня, в Волгоград прибыла сборная России по футболу. Спортсмены вместе с тренерским составом заселились в гостиницу «Волгоград». Гостей города-героя радушно встретили зажигательным флешмобом и караваем.









Перед заселением игроки сборной и представители тренерского штаба пообщались с журналистами и рассказали о тактических планах на предстоящую игру с игроками национальной сборной из Западной Африки.





– Все ребята готовы к завтрашней игре, начальный состав узнаете уже завтра. Все африканские сборные хорошо готовы физически, из Буркина-Фасо много футболистов, которые играют в высших европейских чемпионатах и даже в российских клубах. Соперник очень сильный и интересный. Я думаю, что игра будет интересной, тем более, при поддержке волгоградских болельщиков. Здесь футбол очень любят. Надеюсь, что болельщики тоже порадуются на матче, – поделился тренер защитников национальной сборной Виктор Онопко.









Рад был оказаться в Волгограде и уроженец Калмыкии защитник сборной России Мингиян Бевеев.





– Здесь футбольный город, как мы ждем здесь игр, так и город ждет всегда нас. Мы не сомневаемся, что здесь всегда будет особая поддержка от волгоградцев, а также моих земляков из Элисты. Настрой перед игрой только победный, – заключил спортсмен.





Напомним, вечером 4 июня футболисты сборной проведут открытую тренировку в преддверии товарищеского матча.









5 июня на «Волгоград Арене» состоится встреча сборных России и Буркина-Фасо. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Практически все билеты на стадион раскуплены.





Фото: Андрей Поручаев / V102.RU



