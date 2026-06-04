В МВД рассказали, когда номера попадают базы мошенников





Появление большого количества сообщений с неизвестных номеров телефонов является верным признаком попадания номера в мошеннические базы данных. Об этом рассказали в Киберполиции 4 июня.

По данным ведомства, сообщения могут информировать потенциальную жертву о якобы доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, посылках и сообщать о взломе аккаунта.

– Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как «активный» – например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными, – сообщили в МВД.

Если количество подобных сообщений резко возросло, в ведомстве посоветовали просмотреть, какие сведения о пользователе размещены в открытом доступе, и максимизировать настройки приватности в используемых мессенджерах.