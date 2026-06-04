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Общество

«Гудит, почти как на аэродроме»: станичники повторно просят Бастрыкина обуздать крипто-бизнес экс-мэра Волгограда

Общество 04.06.2026 18:52
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04.06.2026 18:52


Жители станицы Кременской в Клетском районе Волгоградской области вынуждены были вновь организовать общий сход из-за работающей по ночам криптофермы бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко. Сельчане повторно обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой помочь местным следователям возбудить уголовное дело.



– Уважаемый Александр Иванович, мы благодарим Вас за то, что Вы откликнулись на беспредел с работающей в черте жилого массива майнинговой фермой, изводящей нас шумом и выбросами от работы газопоршневых генераторов. Однако нам стало известно, что материалы в производство следователей из полиции переданы не были, при этом криптоферма продолжает работать как ни в чём не бывало, – обратилась к руководителю СКР местная жительница, медсестра участковой больницы Галина Белова.

Станичники также сообщили журналистам, что ранее они уже обращались в местный отдел СК, и там есть их контакты, однако до настоящего времени с жителями никто не связался, опрос граждан, сбор имеющихся у них фото- и видеоматериалов, а также документов не проводился.

– Мы ранее обращались во все органы и инстанции. Это и администрация, и прокуратура, разного рода надзоры, но отовсюду мы получаем лишь отписки. В декабре прошлого года даже попали на приём к генпрокурору, однако пока что результата никакого нет. Газотурбинные электрогенераторы находятся выше станицы, поэтому, когда они работают, всё оседает на станице. Здесь живёт 420 человек. В основном пенсионеры и инвалиды. Летом на каникулы привозят много детей. Первые несколько улиц станицы страдают больше всего. А здесь из 40 живущих у половины онкология и бронхиальная астма, такие эксперименты над здоровьем людей опасны для их жизни, – добавила жительница Кременской Лидия Васильева

Ещё одна станичница обратила внимание, что промышленные газотурбинные электрогенераторы создают ощутимую нагрузку на местную атмосферу и по определению не могут соответствовать 5 классу опасности, которому по документам о выделении земли у жилых домов обязана отвечать промышленная площадка.

– Александр Иванович, просим Вас ещё раз откликнуться на нашу просьбу, на нашу проблему и возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, – подытожила Галина Белова.

Напомним, буквально в начале июня измученные шумом сельчане записали на видео гул, стоящий в станице по ночам. Помимо самого звука волгоградцы засняли на камеру показания бытового измерителя шумов. Согласно данным прибора, непосредственно у самой майнинг-фермы в ночное время гул превышает 80 дБ, а в глубине жилого массива находится на уровне выше 50 дБ.

При этом замерить состояние воздуха могут только специалисты. 3 июня жители получили ответ на свои жалобы в приёмную Президента о бездействии Роспотребнадзора. Обращения граждан были направлены в региональное управление, которое в работе своих подчинённых никаких нарушений не нашло.


В РПН сообщили, что 19 ноября 2025 года специалисты производили замеры качества воздуха в станице и не увидели никаких проблем. В частности, исследование проводилось по адресу: ст. Кременская, ул. Ленина, 28, ул. Донская, 12, ул. Газовиков, 16, ул. Овражная, 17, ул. Паромная, 52, ул. Джамбульская, 2, на территории, прилегающей к домам. При этом буквально в следующем абзаце заключения эксперты признаются, что осуществляли отбор проб в период, когда накануне проверки предприятие неожиданно приняло решение остановить работу.

Аналогичное исследование специалисты проводили и 23 марта 2026 года. Помимо проб воздуха тогда эксперты замерили и шумовое загрязнение. Специалисты опять не обнаружили превышение ПДК, однако вновь оговорились, что в рамках предварительной проверки они не имели возможности заставить владельцев майнинг-фермы включать или отключить генерирующее оборудование.

Чтобы полноценно провести исследование, в РПН обратились в прокуратуру Волгоградской области с просьбой согласовать проверку, в рамках которой можно было бы заставить коммерсантов включить генераторы на полную мощность. Однако надзорный орган оснований для её проведения не нашёл, ведь во время выездов инспекторы не зафиксировали никаких превышений. В результате круг замкнулся. Одни не находят выбросов при отсутствии возможности заставить бизнесменов полноценно включать оборудование, а другие не могут предоставить контролёрам соответствующие полномочия, так как их предварительные исследования не содержат для этого предпосылок. Заснятые на видео замеры самих станичников инстанциями почему-то в расчёт не берут.

Несмотря на то, что жители станицы продолжают фиксировать полноценную работу газогенераторов в ночное время, по данным РПН, владельцы оборудования до сих пор не обращались в надзорный орган для установления санитарно-защитной зоны вокруг промышленной площадки. Крипто-предприниматели на сегодняшний день только подготовили дорожную карту, по которой СЗЗ будет согласована с Роспотребнадзором лишь в сентябре-ноябре 2026 года.

Напомним, строительство майнинг-фермы стартовало в станице Кременской летом 2025 года. Сельчане узнали о назначении объекта лишь осенью, когда оборудование было запущено на полную мощность.

Впоследствии выяснилось, что районные чиновники передали участок на въезде в населённый пункт ООО «Столица Бункер» для реализации инвестиционного проекта. Здесь должно было разместиться безвредное предприятие 5-го класса опасности. В нарушение условий соглашения фактически свою деятельность здесь начала осуществлять компания ООО «Кристалл Дон». Обе организации учреждены ООО «СИНЕРГИЯ», 70% которой принадлежит экс-мэру Волгограда Евгению Ищенко.

Фото и видео: жители станицы

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