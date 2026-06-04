



В детстве у большинства из нас было весьма посредственное отношение к комарам ( как ровно и ко всей другой живности). Поколол место укуса ногтем и вскоре забыл о мини-ЧП. Однако чем старше становимся мы, тем менее безобидными нам кажутся насекомые. Не переносят ли они опасных заболеваний? Не заразят ли лихорадкой Западного Нила? Стоит ли идти к врачу, если летом неожиданно поднялась температура? Эти и другие волнующие горожан вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» задали волгоградскому врачу-инфекционисту Ольге Чернявской.

Летняя логика максимально проста – чем больше комаров разлетелось по городу, тем выше риск заражения серьезным заболеванием. И, если не брать в расчет других факторов, повод для переживаний у волгоградцев действительно есть, ведь из-за хорошего разлива число кровососов уже не сравнимо с прошлогодним «неурожаем». Однако паниковать и выходить из дома строго в защитной сетке жителям все же не стоит, настаивают врачи.

– Действительно, чем больше появляется комаров, тем выше рисков. Это вполне естественно, – подтверждает заведующая кафедрой инфекционных заболеваний с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ. – Но это вовсе не означает, что все без исключения комары инфицированы, и любой укус ведет к заражению.





Заболевание, о рисках которого особенно часто говорят в последние годы, может протекать как безо всяких симптомов, так и вызывать тяжелые осложнения.

– Во многих случаях мы имеем дело с бессимптомным течением инфекции, когда у пациента, который официально не болел лихорадкой Западного Нила, в крови обнаруживают антитела, - отмечает Ольга Чернявская. – При лихорадочной форме горожане сталкиваются с резким повышением температуры, головной болью, слабостью, иногда – с сыпью и увеличением лимфатических узлов. К сожалению, встречаются и тяжелые формы, при которых вовлекается нервная система. В этом случае у больного могут диагностировать менингит или менингоэнцефалит, которые способны привести к смерти.

Специфической защиты от зараженных комаров нет, поэтому вывод в этой истории весьма прост – если болезнь нельзя предотвратить наверняка, значит, следует по максимуму защитить себя от ее переносчиков.

– От укусов комаров нужно защищаться всеми возможными способами: перед выходом на улицу использовать репелленты, в помещениях можно включать фумигаторы и засечивать окна, – советует врач-инфекционист. – Несмотря на вполне реальные риски, я советую горожанам не паниковать. Каждый из нас прекрасно знает, что нужно делать при повышении температуры – идти к врачу. При этом списывать симптомы на ОРВИ или просить совета у искусственного интеллекта, может быть попросту опасно – теряя время, вы упускаете шансы на скорейшую победу над болезнью.

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