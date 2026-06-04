



5 июня «Волгоград Арена» станет центром большого футбольного праздника: сборная России проведёт товарищеский матч против команды Буркина‑Фасо. Российский футбольный союз подготовил насыщенную программу для болельщиков – развлечения начнутся задолго до стартового свистка в 20:00.

Гимн России исполнит Сводный детский хор города–героя Волгограда.

Стадион откроет свои двери для зрителей в 17:00, а запуск на трибуны объявлен с 18:00. Это даст гостям достаточно времени, чтобы окунуться в атмосферу праздника и поучаствовать во всех активностях.

Болельщиков ждут встречи с легендами российского футбола. Владимир Габулов и Игорь Семшов проведут автограф‑сессию и фотосессию в шатре «Свои Плюсы» на уличной территории арены со стороны трибуны А. Мероприятие пройдёт с 18:00 до 19:15.

Тем, кто хочет сыграть в футбол с прославленными игроками, стоит прийти пораньше: Руслан Пименов и Валерий Есипов проведут мастер‑классы на специальном поле у трибуны А с 17:00 до 19:15. Все желающие смогут выйти на поле и поиграть с известными нападающим и полузащитником.

Музыкальная программа порадует гостей разнообразием. Праздник откроет волгоградская рок‑группа «330 м/с» с кавером на песню «В наших глазах» группы «Кино». В 18:40 на сцене слева от входа в чашу стадиона выступит группа «Корни». Завершит вечер после финального свистка Сергей Нихаенко, финалист проекта Олега Газманова «Родники», – он исполнит композицию «Высота».

Внутри арены гостей ждут дополнительные развлечения. В холодной галерее на секторах A, B, C и D будут работать станции аквагрима. В фойе стадиона можно посетить мастер‑класс по украшению кокошника, барбер‑станцию и зону аэротату. Рядом расположится фаншоп с официальной атрибутикой.

На площади перед ареной гостей ждёт парк развлечений с конкурсами и призами. Отдельная фотозона, посвящённая сборной Буркина‑Фасо, будет установлена на стилобате сектора С116.

Организаторы рекомендуют болельщикам:

приходить в красной одежде для создания единой атмосферы поддержки;

прибывать заранее, чтобы успеть пройти досмотр;

распечатать билет или сохранить его в телефоне – возможны ограничения интернета.

На входе будут действовать ограничения – запрещены:

громоздкие вещи,

оружие,

огнеопасные вещества,

пиротехника (кроме спичек и зажигалок),

алкоголь, напитки в стекле и металле,

пластиковые бутылки объёмом более 0,5 л.

на одного человека разрешается взять не более литра воды.

Пьяных зрителей на стадион не пропустят.

В день игры с 16:00 до 23:00 будут перекрыты проезды по периметру «Волгоград Арены», а остановки общественного транспорта у стадиона отменят. Болельщикам нужно будет идти пешком от остановок «ЦПКиО» и «Мамаев курган».

Сегодня обе сборные проведут предматчевые тренировки и пресс‑конференции.

Александр Веселовский

Фото: РФС