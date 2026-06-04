В центре Волгограда 5 июня изменится схема движения

В Волгограде завтра, 5 июня, изменится схема движения в Центральном районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, с целью повышения пропускной способности улиц Гагарина и 13-й Гвардейской вводится одностороннее движение в границах проспекта им. В.И.Ленина и ул. Чуйкова.

Так, на ул. Гагарина транспорт 5 июня будет двигаться лишь в направлении к пр. им. В.И.Ленина. На ул. 13-й Гвардейской дивизии – в направлении ул. Маршала Чуйкова.

В настоящее время на данных участках завершается установка необходимых дорожных знаков и перенастройка светофорных объектов.