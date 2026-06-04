



В последние годы выбор не просто спелой, но и по-настоящему сладкой клубники в Волгограде стал не такой уж простой и очевидной задачей. Почему ярко-красная ягода часто не оправдывает ожиданий покупателей? Сколько придется заплатить за нее в разгар сезона? И как выбрать тот самый, идеальный летний продукт? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Принося домой коробочку спелой и даже ароматной клубники, горожане нередко испытывают разочарование – на вкус она оказывается на сахарной, а кислой или попросту безвкусной.

– На многих витринах выставлена ягода из Краснодара, которая всегда славилась своим качеством, – рассказывают местные фермеры. – Но в этом году погода играла против производителей. Взявшие кредиты и посадившие целые плантации, они столкнулись с проливными дождями. В итоге клубника, конечно, созрела, но нужной сладости так и не набрала.

По словам покупателей, клубника, выросшая в Волгоградской области, хотя и не обладает «модельными параметрами», но зато приятно удивляет своим вкусом.

Сколько стоит?

За килограмм летней ягоды на волгоградском рынке просят в среднем 400 рублей. Расхваливая свой товар, продавцы заявляют, что цена на лакомство хоть и поднялась по сравнению с прошлым годом, но все-таки осталась в рамках разумного.





Иногда на витринах можно найти и более дешевые варианты. Так, в овощных лавках привозной товар нередко отдают за 350 рублей. А порой цены, напротив, отличаются от стандарта в большую сторону.

– Как правило, низкие цены на ягоду означают только одно – ее нужно продать как можно скорее, – отмечают волгоградские производители. – В этом случае мы советуем взять контейнер в руки, поднять верхние ягодки и посмотреть на состояние оставшегося товара – не течет ли он? Нет ли на клубнике «трупных пятен»? По правде говоря, ниже 350 рублей тяжело отдавать даже оптом, ведь цены растут буквально на все – от коммунальных платежей до зарплат сотрудников.

Как выбрать?

Правила выбора ягоды просты и бесхитростны – клубника должна быть сухой и негниющей. О том, что лакомство окажется вам по вкусу, косвенно скажут его цвет – насыщенный и однородный, а также упругая, блестящая, гладкая поверхность без вмятин. Кстати, не стесняйтесь нюхать товар – по-настоящему вкусная клубника пахнет так, что ваши вкусовые рецепторы разом запоют в унисон.





Перед тем, как поставить угощение на стол, ягоду следует качественно промыть, убрав не только пыль, но и остатки земли.

– Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора (на литр воды следует добавить столовую ложку виноградного или яблочного уксуса), – рекомендуют в Роспотребнадзоре. – В полученном растворе клубнику нужно держать не больше 3-5 минут, а после этого ее важно промыть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод однозначно избавит их от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов.

Мыть клубнику необходимо перед ее употреблением. В этом случае она не стечет и не покроется пятнами.

Фото Андрея Поручаева