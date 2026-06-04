Сборная России приступила к тренировке на «Волгоград Арене»





Всего через несколько часов после приземления самолета со сборной России в Волгограде и встречи команды в гостинице футболисты приступили к тренировке на «Волгоград Арене». Первые 15 минут, сообщает ИА «Высота 102», прошли в присутствии представителей прессы.

– Тренировка началась с разминки. Получив план на тренировку команды начали отрабатывать комбинацию фланговой атаки. После передачи в край игрок атаки обыгрывал фишки и делал навес в штрафную площадь. Правый край облюбовали Менгиян Бевеев и Антон Миранчук. После 15 минут прессу попросили удалиться, – сообщает спортивный обозреватель «Высоты 102» Александр Веселовский.





После тренировки наставник российской сборной Валерий Карпин и братья Миранчуки примут участие в пресс-конференции.

Встреча сборных России и Буркина-Фасо стартует 5 июня в 20.00 по московскому времени. Как ранее сообщала уже «Высота 102», практически все билеты на стадион раскуплены – осталось всего несколько сотен. По последним данным, желающие посетить матч еще могут купить у официального онлайн-оператора билеты по ценам от 400 рублей.