



Село Заплавное Ленинского района Волгоградской области снова осталось без воды. Краны в домах населенного пункта пустые уже второй день. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, причиной пропажи ресурса стала очередная авария на сетях. Люди не могут ухаживать за огородами, да и поить скотину нечем.

- Началась жара, а у нас все та же проблема – нет воды. У кого есть скважины, делятся водой с другими жителями. Но у нас много больных, пожилых людей, которые не в состоянии куда-то пойти за водой. Пока привозят только техническую, но она такого качества, что некоторые смотрят на нее и уходят с пустыми баклажками. Вода темно-коричневого цвета, да еще и жирная. Такой, даже если смоешь унитаз, то потом остаются сильные пятна – только самой едкой химией можно вывести, - делятся жители.

При этом питьевой воды в село еще не завозили.

- Сначала нам пообещали, что соберут заявки и развезут воду адресно. Потом вдруг передумали и заявили, что будут раздавать ее в одной точке. Но в нашем селе живут около 3 тысяч человек. И как людям с одного конца идти за водой на другой, а потом еще и тащить полные баклажки или ведра? – продолжают собеседники.

Когда в селе появится вода и как будет организован подвоз питьевой воды, корреспонденту V102.RU узнать не удалось. В течение всего рабочего дня телефон в администрации сельского поселения не отвечал. Лишь сегодня вечером в село прибыла ГАЗель с небольшой цистерной с питьевой водой, которой, как опасаются жители, хватит далеко не всем.

Напомним, проблемы с водой в селе Заплавное происходят регулярно, а жители вынуждены по несколько дней выживать без ресурса. Причем это происходит в различные периоды года. Нынешней зимой люди даже набирали воду из Ахтубы после того, как вышли из строя насосы.

В мае этого года отчаявшиеся люди записали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой помочь в восстановлении нормального водоснабжения населенного пункта. А до этого в селе разлившаяся река затопила свалку. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Фото читателей V102.RU



