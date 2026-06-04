Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 5186 рублей

Росстат зафиксировал резкий рост средней зарплаты жителей Волгоградской области. Обновленные данные содержатся в очередном докладе федерального ведомства о социально-экономическом положении регионов России.
Так, в марте 2026 года средняя зарплата волгоградцев составила, по информации Росстата, 72578 рублей. При этом в феврале этого года этот показатель был гораздо меньше – 67392 рубля. Рост за месяц составил 5186 рублей. В первом квартале 2026 года размер средней зарплаты в регионе фиксировался на уровне 70096 рублей.
В Южном федеральном округе лидером по уровню средней зарплаты является по-прежнему Краснодарский край. Здесь жители получали в марте 86388 рублей. На втором месте по этому показателю расположилась Астраханская область – 76335 рублей. Чуть меньше зарабатывали жители Ростовской области – 76146 рублей.