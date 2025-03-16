Полицейским в Волжском за пару часов попались 100 нарушителей ПДД

Полицейские Волгоградской области проводят массовые проверки водителей в целях снижения аварийности на дорогах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону, в ходе рейда в городе Волжском за один вечер было выявлено около 100 нарушителей ПДД.

Так, задержаны пять водителей без прав. В отношении 33-х составлены административные материалы за тонировку. Пресечены факты управления транспортными средствами с признаками опьянения.

- Проведение рейдовых мероприятий будет продолжено, - сообщили в Главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области