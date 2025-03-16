На севере Волгограда перекрыли проспект из-за пожара в автобусе

Сегодня, 16 марта, в Тракторозаводском районе Волгограде оперативные службы тушили пожар в автобусе. Очевидцы сообщают, что участок проспекта, где работали пожарные, был перекрыт, передает V102.RU.





В ГУ МЧС России по региону сообщили, что сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 13:08.

- В автобусе горел моторный отсек на площади 1 кв. м. Пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.19. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в оперативном ведомстве.

Причина возгорания устанавливается.

Видео: Волгоград / t.me