В Волгоградской области водитель Лады пострадал в ДТП с трактором

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 15.03.2025 10:20
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15.03.2025 10:20
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгоградской области произошла авария с участием легкового автомобиля и трактора «Беларусь». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в Алексеевском районе 14 марта в 19-10 ч. на 14 км автодороги «Подъезд от автодороги «Самойловка - Елань - Преображенская - Новоаннинский - Алексеевская - Кругловка - Шумилинская» к ст. Аржановской».Лада Приора на двухполосной дороге врезалась в трактор. Пострадал водитель легковушки – он доставлен в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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