Волгоградцам напомнили о мерах безопасности при обнаружении БПЛА





Волгоградцам напомнили меры предосторожности при обнаружении в небе БПЛА. Как сообщает V102.RU со ссылкой на оперативные службы, не стоит осуществлять звонки и видеосъемку в непосредственной близости от летательных аппаратов.

Отмечается, что в данной ситуации не стоит и паниковать. Необходимо сразу же отойти на безопасное расстояние и оперативно сообщить об обнаружении беспилотника по единому номеру «112» или по номеру полиции – «102».

Также необходимо оповестить всех об опасности и укрыться в ближайших подъездах, цокольных этажах, подвалах жилых домов, подземных переходах или подземных парковках. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтами и отойдите на безопасное расстояние от окон.

Напомним, 19 июня над регионом было сбито в общей сложности 11 летательных аппаратов. После инцидента воздушное пространство было временно закрыто и перенесены несколько авиарейсов. К счастью, никто из жителей Волгоградской области не пострадал.