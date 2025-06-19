В обезвоженном Котово снова произошла поломка на водоводе





Сегодня, 19 июня, жители города Котово Волгоградской области вновь остались без воды. Как сообщает V102.RU, после недавнего ремонта не прошло и суток, как давление на новом водоводе снова снизилось.

- Произошло падение давления на водоводе Филино-Котово. Специалисты оперативно работают на месте и выясняют причины, - отчитались в службах.

Позднее подозрение на очередную аварию подтвердилось. Утечку нашли на старой части водовода Филино-Котово. Туда уже направлена аварийная бригада, заверили чиновники.

Тем временем, котовчане не успели оправиться от предыдущей аварии и запастись вдоволь водой, как на их головы свалилась все та же беда.

- Население Котовского района в 25 тысяч человек обрекли на мучения и непроходящий стресс, доруководились, - комментируют очередной порыв жители.

Кому-то из жителей города все-таки повезло больше, поскольку до них еще доходит ресурс. Однако качество воды оставляет желать лучшего.

- Вчера текла вода цвета капучино. А сегодня в кране течет «что-то» цвета зеленого чая, это в лучшем случае. За эту жидкость мы платим по самому высокому тарифу в Волгоградской области, - продолжают жаловаться люди.

Напомним, 463 миллиона рублей может получить Котово на восстановление еще одного аварийного участка Филинского водовода.

Фото: Анастасия Киквадзе