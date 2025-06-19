Силами ПВО уничтожено еще 4 БПЛА в Волгоградской области





Над территорией Волгоградской области днем 19 июня уничтожено еще четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится в заявлении Минобороны.

В частности сообщается, что БПЛА были уничтожены в период времени с 11.00 до 13.00.

– С 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Калужской области, – говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, что массированная атака вражеских беспилотников была отражена дежурными средствами Минобороны РФ в Волгоградской области минувшей ночью. По информации министерства, было ликвидировано семь БПЛА самолетного типа.

Как заявлял губернатор региона Андрей Бочаров, пострадавших и повреждения инфраструктуры в результате налета не зафиксировано.