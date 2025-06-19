В волгоградском Котово оперативно устраняют течь на водоводе





В Котовском районе Волгоградской области 19 июня днем обнаружили новую утечку на старой части водовода Филино-Котово. По информации местной администрации, бригады оперативно приступили к устранению течи. В настоящее время на участке уже ведутся сварочные работы.

– На место аварии направлена необходимая техника и аварийная бригада. На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться по заявкам. На месте порыва на водоводе Филино-Котово ведутся сварочные работы, – сообщают чиновники Котово.

Уточняется, что водовозки раздали уже свыше 14 кубов питьевой воды. Заявки на подвоз воды принимаются от котовчан по телефону 8(84455) 4-48-23.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Котово могут выделить еще полмиллиарда рублей на починку магистрального водовода. В настоящее время проект соответствующего постановления проходит процедуру общественных обсуждений.