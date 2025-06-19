Под Волгоградом СК вскрыл незаконную распродажу земли по цене в 16 рублей за «квадрат»





В Светлом Яре Волгоградской области следователи вскрыли мошенническую схему с землёй. Как сообщает ИА «Высота 102», местный житель незаконно по бросовой цене в 15,6 рублей за кв. метр оформил в собственность арендованный у местных чиновников участок.

- В марте 2013 года между администрацией Светлоярского муниципального района и подозреваемым был заключён договор аренды земельного участка площадью более 1600 кв. м., расположенного в рабочем посёлке Светлый Яр. Участок с категорией «земли населённых пунктов» был передан в пользование сроком на три года для целей индивидуального жилищного строительства, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Впоследствии, подождав ещё два года, волгоградец представил пакет документов, свидетельствующих, что на участке якобы находится объект недвижимости. Однако в реальности его не существовало.

Введя чиновников в заблуждение, мужчина в 2016 году воспользовался льготным правом и выкупил землю с дисконтом в 97%. Вместо 800 тыс. рублей он заплатил лишь 25 тыс. рублей.

Отметим, в настоящее время в СК по факту произошедшего заведено уголовное дело. Мужчина подозревается в мошенничестве, совершённом в крупном размере.

Фото из архива ИА «Высота 102»