В Урюпинске чиновники решились на продажу черного «крузака» за 1,5 млн

Урюпинские чиновники выставили на продажу японский внедорожник. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Урюпинского района Волгоградской области, с автомобилем власти планируют расстаться на электронном аукционе, а вырученные средства направить в бюджет.
На торги выставлено муниципальное имущество в виде TOYOTA LAND CRUISER 120 2008 года выпуска черного цвета с бензиновым двигателем.
Начальная стоимость внедорожника составила 1 миллион 545 тысячи рублей. Заявки будут приниматься до 12 июля 2025 года на электронной площадке.
Фото администрации Урюпинска / t.me