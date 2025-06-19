Общество

В Урюпинске чиновники решились на продажу черного «крузака» за 1,5 млн

Общество 19.06.2025 11:36
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19.06.2025 11:36


Урюпинские чиновники выставили на продажу японский внедорожник. Как  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Урюпинского района Волгоградской области, с автомобилем власти планируют расстаться на электронном аукционе, а вырученные средства направить в бюджет. 

На торги выставлено муниципальное имущество в виде TOYOTA LAND CRUISER 120 2008 года выпуска черного цвета с бензиновым двигателем.

Начальная стоимость внедорожника составила 1 миллион 545 тысячи рублей. Заявки будут приниматься до 12 июля 2025 года на электронной площадке.

Фото администрации Урюпинска / t.me

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