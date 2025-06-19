Общество

В Волгограде на полдня задержали вылет самолета в Калининград

Общество 19.06.2025 09:58
0
19.06.2025 09:58


В волгоградском аэропорту увеличилось количество задержанных авиарейсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло, в очередной раз перенесено время вылета самолета в Калининград. Борт должен был взлететь еще 18 июня в 23-30 ч., однако сначала расписание «сдвинули» на утро 19 июня, а сейчас уже – на 12-50, передает V102.RU. 

Также задерживается вылет самолетов двух компаний в Санкт-Петербург и прилет бортов из Москвы, Сочи, Махачкалы и двух авиалайнеров из северной столицы. 

Напомним, в настоящее время в волгоградском аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация закрывала аэропорт уже дважды за последние несколько часов.

Фото Андрея Поручаева/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.06.2025 10:14
Общество 19.06.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 09:42
Общество 19.06.2025 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 09:09
Общество 19.06.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 08:43
Общество 19.06.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 08:03
Общество 19.06.2025 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 07:54
Общество 19.06.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 07:40
Общество 19.06.2025 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 06:52
Общество 19.06.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2025 06:42
Общество 19.06.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2025 19:29
Общество 18.06.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2025 18:06
Общество 18.06.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2025 17:07
Общество 18.06.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2025 14:54
Общество 18.06.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2025 14:35
Общество 18.06.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.06.2025 13:34
Общество 18.06.2025 13:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:21
В России облегчат приобретение жилья с помощью маткапиталаСмотреть фотографии
10:14
В обезвоженном Котово снова произошла поломка на водоводеСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде на полдня задержали вылет самолета в КалининградСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом СК вскрыл незаконную распродажу земли по цене в 16 рублей за «квадрат»Смотреть фотографии
09:16
Российский футбол получит поддержку от телекомаСмотреть фотографии
09:09
В волгоградских магазинах ищут масло предпринимателя-«призрака»Смотреть фотографии
08:45
Волгоградский дзюдоист Арман Адамян стал бронзовым призером чемпионата мира Смотреть фотографии
08:43
Росавиация второй раз закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
08:31
Все марки бензина резко подорожали на волгоградских заправкахСмотреть фотографии
08:03
В волгоградском аэропорту задержаны три авиарейсаСмотреть фотографии
07:54
В Волгограде и области сбили семь БПЛА самолетного типаСмотреть фотографии
07:40
Волгоградская облдума накормит гостей на 2,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
06:52
Аэропорт Волгограда из-за атаки БПЛА останавливал работу на два часаСмотреть фотографии
06:42
Массированная атака дронов отражена силами ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:21
Бастрыкин вспомнил о кавказцах, напавших на инспектора ГАИ в КотовоСмотреть фотографии
19:59
Пропавшего 88-летнего волгоградца нашли мертвым на кладбищеСмотреть фотографии
19:29
В Волгограде РЖД решило сдать в аренду часть вокзала и прилегающей площадиСмотреть фотографии
18:06
Волгоград второй день уходит под воду из-за дождей: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Мигрант изменил ФИО, чтобы задержаться в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Участники СВО и их семьи смогут оформить льготные авиабилеты онлайнСмотреть фотографии
17:07
«Осталось ещё пара волн»: антициклон из Средней Азии вернёт волгоградцам тепло, но лишь на следующей неделеСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области обидчивая москвичка напала с вилами на прохожегоСмотреть фотографии
16:32
На набережной Волгограда усилили мобильную связь в летний сезонСмотреть фотографии
16:30
Госдоклад: потребительская корзина в Волгограде оказалась дороже, чем в МосквеСмотреть фотографии
16:17
Задавившего на BMW многодетную волгоградку Пака оставили в СИЗО до 17 июляСмотреть фотографии
15:13
В Волжском наращивают производство метионинаСмотреть фотографии
15:12
К реконструкции Волгоградской ГРЭС привлекут китайских партнеровСмотреть фотографии
15:00
Двоих волгоградцев поймали на тайном изготовлении порнографии со знакомойСмотреть фотографии
14:35
«Беременность никто не заметил»: в волгоградском зооцентре «Дино» родился львенок АлексСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Купить квартиру по цене прошлого года – «Синара-Девелопмент» объявила лето скидок в ВолгоградеСмотреть фотографии
 