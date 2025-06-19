В Волгограде на полдня задержали вылет самолета в Калининград

В волгоградском аэропорту увеличилось количество задержанных авиарейсов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло, в очередной раз перенесено время вылета самолета в Калининград. Борт должен был взлететь еще 18 июня в 23-30 ч., однако сначала расписание «сдвинули» на утро 19 июня, а сейчас уже – на 12-50, передает V102.RU.
Также задерживается вылет самолетов двух компаний в Санкт-Петербург и прилет бортов из Москвы, Сочи, Махачкалы и двух авиалайнеров из северной столицы.
Напомним, в настоящее время в волгоградском аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация закрывала аэропорт уже дважды за последние несколько часов.
Фото Андрея Поручаева/V102.RU