В Волгограде дачников выгоняют с уличных развалов на ярмарки





В Волгограде проводятся рейды по ликвидации мест стихийной продажи сельскохозяйственной продукци. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне административная комиссия нагрянула к дачникам, торгующим у остановки общественного транспорта «Центральный рынок».

Представители муниципалитета предупредили пенсионеров о штрафах за торговлю в неустановленном месте и предложили в течение десяти минут свернуть импровизированные прилавки.





По информации администрации Волгограда, подобные рейды для областного центра не редкость, а пожилые люди могут свободно реализовать излишки выращенной на участках продукции, арендовав место на рынках или ярмарках.

- Всего в Волгограде муниципалитетом утверждены свыше 50 площадок, предназначенных для реализации продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Места, на которых могут разместиться дачники и садоводы, есть на торговых площадках, расположенных во всех районах города. Так, например, на территории Центрального рынка в настоящее время имеется порядка 20 свободных мест. На городских ярмарках имеется еще порядка 1000 свободных мест, которые в приоритетном порядке предоставляются местным сельхозтоваропроизводителям, в том числе дачникам и садоводам, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Отметим, по информации властей, такого рода контрольные мероприятия направлены исключительно на поддержание порядка в сфере торговли. Правила реализации продукции на официальных площадках дачники могут уточнить в администрациях рынков и ярмарок.