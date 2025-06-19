Общество

Корпорация «Синергия» поможет подтянуть образование в Волгоградской области

Общество 19.06.2025 16:30
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19.06.2025 16:30


19 июня в Санкт-Петербурге на полях международного форума ПМЭФ-2025 делегация Волгоградской области подписала соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Синергия». Как сообщает ИА «Высота 102», образовательный холдинг займётся внедрением новаций в работу учебных заведений высшего и среднего звена, а также профориентацией школьников и повышением качества дополнительного образования.

Отдельно в документе предусмотрена возможность организации совместных спортивных мероприятий, обучения участников СВО и членов их семей, реализация инициатив туристической направленности.

Также сегодня делегация Волгоградской области обсудила с представителями компании «АВТОБАН» строительство моста на остров Сарпинский, с руководством ООО «Филипс» — вопросы обслуживания высокотехнологичного диагностического оборудования волгоградских клиник. Планы по развитию социальной и спортивной инфраструктуры региональные чиновники обсудили с экспертами компании «Инфратех Концессии».

- Волгоградская делегация продуктивно и последовательно реализует намеченную программу. Подписаны четыре соглашения, имеющие ключевое значение для развития промышленного сектора, развития особой экономической зоны «Химпром» и модернизации энергетической подстанции, для расширения и укрепления межрегионального сотрудничества. Состоялся ряд встреч — рассмотрены вопросы социального, инфраструктурного развития, в том числе строительства моста на остров Сарпинский, школ, ФОКов, диджитал-центров; поставки и обслуживания медицинской техники и другие. Все идет в плановом порядке, — рассказала заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

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