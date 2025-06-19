В Волгограде 21 июня ограничат доступ на Мамаев курган





В Волгограде на несколько часов закроют доступ для посетителей на Мамаев курган. Об этом жителей города-героя и туристов предупредили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

По сообщению пресс-службы музея, ограничения вводятся в связи с проведением в этот день памятных мероприятий.

- 21 июня с 19.00 до 23.00 возможно ограничение доступа посетителей на территорию Мемориального комплекса. Также будет ограничен заезд транспорта со стороны ул. Рокоссовского с 12.00 до 00.00. Заезд туристических автобусов с организованными группами будет осуществляться до 17.00, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, 21 июня на Мамаевом кургане ежегодно проходит акция памяти «Завтра была война». Впервые акция, проводимая по инициативе волгоградских полицейских, состоялась в 2012 году. На следующий год в мероприятии уже принимали участие представители всех силовых структур региона.