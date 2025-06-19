В Волгограде силовики устроили «смотрины» мигрантам на стройплощадках





19 июня в Волгоградской области весь день продолжаются беспрецедентные рейды по пресечению нелегальной миграции. Как сообщает ИА «Высота 102», полиция совместно со спецподразделениями Росгвардии и сотрудников ФСБ нагрянули с проверкой на стройплощадки на территории Советского района Волгограда.







- В подразделение полиции доставлено 53 человека. Они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД. В отношении четверых иностранных граждан составлены административные материалы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ещё одного мигранта правоохранители уличили в нарушении режима пребывания в РФ. Он был помещён в Центр временного содержания для иностранцев. В ближайшее время мужчина будет выдворен из страны.

Помимо стройплощадок силовики также отработали находящиеся на заметке дачные сообщества, кафе и торговые точки, где могли работать иностранцы.

Напомним, сегодня стало известно о проведении масштабных рейдов в Камышине и Петров Вале. Здесь помимо мигрантов профилактический визит полиция нанесла цыганским диаспорам. Кроме того, ранее правоохранители нагрянули на фермерские хозяйства в Городищенском районе.

Фото и видео: ГУ МВД по Волгоградской области