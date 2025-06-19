В Городище каждый второй проверенный мигрант оказался без документов





В Волгоградской области полицейские продолжают масштабные рейды по контролю за соблюдением фермерами миграционных правил. Накануне правоохранители нагрянули в хозяйства на территории Городищенского района. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь почти каждый второй проверенный мигрант оказался без документов.

- Проверены свыше 40 иностранных граждан. 18 иностранцев не имели при себе документов, подтверждающих законность нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Они доставлены в подразделение полиции для проведения проверки, в т.ч. на предмет уклонения от прохождения обязательных государственных процедур, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 16 июня в регионе стартовала спецоперация «Нелегал-2025». В её рамках силовики уже побывали с профилактическим визитом в Среднеахтубинском районе, где выявили шестерых нелегалов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области