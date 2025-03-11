Происшествия

Под Волгоградом ДТП с тараном велосипедиста попало на видео

Происшествия 11.03.2025 10:41
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11.03.2025 10:41




Молодой человек чудом остался жив после того, как протаранил на велосипеде автомобиль, и, даже судя по всему, не пострадал. Как сообщает ИА «Высота 102», момент аварии попал на видео. 
ДТП случилось в рабочем поселке Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области накануне, 10 марта, после полудня. 
Велосипедист на пересечении улиц Центральная и Озерная врезался в поворачивающий автомобиль. Молодого человека от удара подбросило вместе с транспортным средством на крышу автомобиля, после чего он рухнул на асфальт. 
К мужчине сразу бросились очевидцы, однако он поднялся на ноги и поднял велосипед. 
По данным ГУ МВД по Волгоградской области, о пострадавших в результате ДТП в Городищенском районе за 10 марта не сообщалось. 
Видео Powernet

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