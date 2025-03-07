В Камышине сын забил до смерти выпивающего отца-пенсионера

В Волгоградской области в причинении смерти пожилому мужчине подозревается его сын. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, тело пенсионера было обнаружено 5 марта.

По данным следствия, травмы, от которых пожилой мужчина скончался, нанес ему сын в ходе ссоры. Задержанный пояснил, что конфликт начался якобы из-за того, что его отец злоупотреблял алкоголем.

- Молодой мужчина нанёс родственнику множественные удары руками и ногами по голове и телу. Через некоторое время пострадавший скончался. Эксперты установили, что причиной смерти потерпевшего стала черепно-мозговая травма, - рассказала Рудник.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Камышин регионального управления СКР по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый признал вину. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.