Происшествия

В Камышине сын забил до смерти выпивающего отца-пенсионера

Происшествия 07.03.2025 10:16
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07.03.2025 10:16


В Волгоградской области в причинении смерти пожилому мужчине подозревается его сын. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, тело пенсионера было обнаружено 5 марта.

По данным следствия, травмы, от которых пожилой мужчина скончался, нанес ему сын в ходе ссоры. Задержанный пояснил, что конфликт начался якобы из-за того, что его отец злоупотреблял алкоголем. 

- Молодой мужчина нанёс родственнику множественные удары руками и ногами по голове и телу. Через некоторое время пострадавший скончался. Эксперты установили, что причиной смерти потерпевшего стала черепно-мозговая травма, - рассказала Рудник.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Камышин регионального управления СКР по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый признал вину. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

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