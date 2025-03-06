Стала известна причина эвакуации автовокзала в Волгограде

Происшествия 06.03.2025 13:49
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06.03.2025 13:49
Автовокзал на улице Балонина в Центральном районе Волгограда временно прекращал работу сегодня, 6 марта, из-за сообщения о заминировании учреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» на автовокзале, эвакуация сотрудников и пассажиров началась после звонка с угрозами. Сейчас работа автовокзала осуществляется в штатном режиме.
Примерно в течение часа на территорию автовокзала, пока шла проверка территории и помещений с участием кинологов, не пускали ни транспорт, ни пассажиров. При этом причину временного закрытия автовокзала ни водителям, ни людям не поясняли.
Напомним, около полудня на улице Балонина возник транспортный коллапс из-за того, что автобусы перестали пускать на территорию ГУП «Вокзал Авто».
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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