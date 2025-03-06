ФСБ ночью провела проверку на ж/д путях в Волгограде

Скопление правоохранителей наблюдалось около железнодорожной станции Максима Горького в Советском районе Волгограда в ночь на 5 марта. Об этом рассказали V102.RU встревоженные жители поселка.





По данным источника ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, накануне на железнодорожных путях недалеко от станции Максима Горького в Волгограде работники поездной бригады обнаружили бесхозный предмет. Действуя согласно инструкциям, о находке они сообщили в правоохранительные органы.

– Для проверки информации на место выезжала оперативная группа местного УФСБ, проведена проверка. Найденный предмет не представляет угрозы для населения, а также железнодорожной инфраструктуры, – сообщили в управлении информагентству.