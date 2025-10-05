В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

Сегодня вечером 5 октября жителей Волгоградской области оповестили о налете БПЛА. СМС-оповещение пришло на мобильные телефоны волгоградцев из Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Волгограцев просят избегать открытые участки улице и не находиться в близи окон.
— Внимание! В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Телефон: 112, — говорится в сообщении.
Напомним, о подключении региона к системе смс-оповещений RSCHS об угрозе атаки БПЛА редакция сообщала ранее.