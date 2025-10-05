Общество

В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

Общество 05.10.2025 21:29
0
05.10.2025 21:29


Сегодня вечером 5 октября жителей Волгоградской области оповестили о налете БПЛА. СМС-оповещение пришло на мобильные телефоны волгоградцев из Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Волгограцев просят избегать открытые участки улице и не находиться в близи окон. 

— Внимание! В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Телефон: 112, — говорится в сообщении.

Напомним, о подключении региона к системе смс-оповещений RSCHS об угрозе атаки БПЛА редакция сообщала ранее.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.10.2025 20:26
Общество 05.10.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 19:45
Общество 05.10.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 19:15
Общество 05.10.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 18:35
Общество 05.10.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 17:20
Общество 05.10.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 16:35
Общество 05.10.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 16:00
Общество 05.10.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 15:35
Общество 05.10.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 15:01
Общество 05.10.2025 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 14:30
Общество 05.10.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 11:56
Общество 05.10.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 11:20
Общество 05.10.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 10:50
Общество 05.10.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 09:47
Общество 05.10.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 09:10
Общество 05.10.2025 09:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:00
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
20:26
Волгоградцы увидят суперлуние 7 октябряСмотреть фотографии
19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:35
Камыш разгорелся вдоль ж/д путей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Ты же должен защищать природу»: под Волгоградом очевидцы засняли госслужащего сливающим отходыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Пыльная буря из Калмыкии надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографии
16:35
Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недрСмотреть фотографии
16:00
Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика РоговаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подаркиСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочериСмотреть фотографии
14:30
От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назадСмотреть фотографии
13:55
«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениямиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТПСмотреть фотографии
12:25
Появились кадры момента возгорания авто на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогамСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде поздравили с 101-летием фронтовика Евгения РоговаСмотреть фотографии
10:50
Эксперт назвала пять причин для смены школы перед ЕГЭСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом водитель «четырнадцатой» отправил пешехода в больницуСмотреть фотографии
09:47
В Волжском появилась профессиональная скейт-площадка для соревнованийСмотреть фотографии
09:10
В МВД посоветовали волгоградцам не разбрасываться своими ФИОСмотреть фотографии
08:35
Мошенники придумали очередную схему с «новым налогом»Смотреть фотографии
08:00
«Больше улыбайтесь. На лице будет меньше морщин»: 99-летний ветеран войны - о любви к жизни и секретах долголетияСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Минобороны за ночь сбило 32 БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
07:30
В Волгоградской области новая неделя начнется с дождливой погодыСмотреть фотографии
07:01
В Волгоградской области выставили на аукцион бывший пост ДПССмотреть фотографии
21:37
Опасные таблетки изымут из волгоградских аптекСмотреть фотографии
 