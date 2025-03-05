Дело о жестоком обращении с животным завели после смерти подстреленной в Волжском собаки

К уголовной ответственности привлечен 41-летний житель города Волжского Волгоградской области, который выстрелил в голову бездомной собаке, а затем выбросил ее на мусорку умирать.





- На основании материалов процессуальной проверки дознавателем УМВД России по городу Волжскому возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего волжанина. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), - сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Установлено, что днем 9 февраля текущего года подозреваемый, находясь на территории СНТ, выстрелил из принадлежащего ему ружья в голову бродячей собаке. От полученного ранения дворняжка скончалась 22 февраля в ветеринарной клинике, где ее пытались спасти.

Напомним, истекающую кровью дворняжку, которая жалобно скулила, 11 февраля нашли очевидцы в мусорном баке, установленном возле дома №85А по улице 87-й Гвардейской в Волжском. Собаку привезли к ветеринарам, которые извлекли из ее головы пулю. История получила большой общественный резонанс. Многие стали требовать наказать стрелка за такую жестокость.

Через пару дней стало известно, что дворняжка, которую назвали Лесси, пошла на поправку – она впервые сама поела. Однако еще через несколько дней ее состояние резко ухудшилось, у нее начались судороги и она в муках умерла.

Отметим, что сразу после того, как подстреленное животное нашли в мусорке, появилось видео предполагаемого стрелка. Мужчина на черной иномарке попал на камеры видеонаблюдения как раз в тот момент, когда выбрасывал из багажника в мусорку раненое животное. Тогда полиция сообщала, что личность стрелка установлена, а по факту случившегося проводится проверка.